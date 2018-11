Ella es la única de las hermanas Kardashian con un título universitario

Muchos podrían pensar que por ser la hermana mayor, Kourtney Kardashian quería dar el ejemplo, mostrarle a sus hermanas que era necesario tener un grado de preparación académica mayor, es por eso que después de graduarse en la misma escuela de mujeres que su hermana menor, Kim Kardashian, Kourtney empacó sus pertenencias y se mudo.

Kourtney decidió emprender su camino en esa búsqueda de convertirse en una estudiante universitaria preparada y exitosa.

Fue la propia Kourtney la que reveló en su cuenta Twitter que, después de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas, allí permaneció por dos cortos años, luego se trasladó a la Universidad de Arizona, según el reporte al que tuvo acceso la revista Life & Style. Esta nueva casa universitaria de Kourtney, tenía la reputación de ser una de las escuelas más fiesteras de todo el país.

Pero Kourtney aparentemente no permitió que ningún universitario con vicios entorpeciera su misión, se enfocó en terminar sus estudios y es por eso que en el año 2002 se graduó.

Not yet over the fact that my middle school teacher commented this on Kourtney Kardashian’s insta pic.twitter.com/nQUr47NVj5

— Shannon Laird (@laird__shannon) November 24, 2018