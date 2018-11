Jaime Mayol entusiasmado con su papel de Frederick

Reconociendo que llegó al cine por casualidad, el animador Jaime Mayol manifestó estar “bien emocionado” por su personaje de Frederick en la película Qué león.

Frederick deberá pelearse por el amor de Nicole León (Clarissa Molina) con José Miguel León (Ozuna), en la comedia romántica que estrena simultáneamente en Puerto Rico, República Dominicana e islas del Caribe el próximo 29 de noviembre, mientras que, en Latinoamérica y Estados Unidos, está previsto el estreno para enero de 2019, cuando llegará a más de 20 países en su estreno en cines.

“Se me dio por casualidad la oportunidad de ser parte de esta gran producción con distribución internacional. Estoy muy emocionado que mi primera participación en el cine sea con una película como esta, con grandes expectativas”, expresó entusiasmado.

Después de esta experiencia, el presentador de Viva la tarde, que cuenta con la preparación del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, no descarta volver a audicionar para otro proyecto en pantalla grande.

“Siempre que sean buenas oportunidades, creo que uno debe sentarse y estudiarlas. Es algo que podría contemplar en un futuro. He caído en este medio porque he dejado que las cosas fluyan, y si por ahí va la cosa, ¿por qué no? Siempre con las puertas abiertas”, señaló.

De su papel dijo que no encuentra que se parezca a él.

“Frederick está un poco complicado y no creo que se parezca en nada a mí. Este tipo es bien sofisticado. No lo veo como a Jaime Mayol en los chinchorros los domingos por la tarde”, bromeó.

En otros temas, rechazó comentar de su relación sentimental con Gaby Espino, ex del cantante Jencarlos Canela.

“Yo creía que la entrevista era de la película”, verbalizó entre risas.

Pasará las Navidades en familia

“Las Navidades las voy a celebrar como siempre en familia. Soy bien familiar y me gusta pasarla con mis papás y con mis hermanos. Mami cumple el 16 de diciembre, así que la fiesta comienza temprano. Siempre trato de viajar para algún lado para desconectarme”