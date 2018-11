Maripily despunta en competencia de fisiculturismo

View this post on Instagram

Momento en donde me premian en el segundo lugar #npcpuertoricochampionships Bikini 👙 @wandamabelrodriguez Joyas; @lizetmiro Arreglo Personal; @emanuelmua Coach: @rompecuello_247

A post shared by Maripily Rivera (@maripilyoficial) on Nov 11, 2018 at 3:22pm PST