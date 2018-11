Agotados todos los boletos de venta general para musical Hamilton

El desborde de apoyo hacia la obra Hamilton en Puerto Rico fue de tal magnitud que ya todos los boletos de entrada general se agotaron, a poco más de 24 horas de que hayan abierto las boleterías.

Hasta hoy, el estimado de personas que verán a Lin-Manuel Miranda vestirse como Alexander Hamilton —uno de los founding fathers de Estados Unidos— es 41,000. Esto, sin embargo, es sin contar los 10,000 tickets que todavía no salen a la venta.

Asimismo, otras 1,600 entradas fueron separadas para paquetes turísticos que buscarán atraer turismo con el gancho de poder ver Hamilton. Este acuerdo se hizo con cuatro operadores de industrias locales y con la cooperación de la Compañía de Turismo, según detalló Ender Vega, productor local del musical.

"Es parte del proyecto de Hamilton, que luego de María tomó un giro filantrópico. Todo el dinero es para promover el arte y la economía del país, haciendo que llegue gente fuera del país", detalló Vega.

La jornada de venta de entradas durante el día de ayer fue maratónica y, en momentos, un poco triste, añadió el productor Vega. Diferentes testimonios de internautas señalaron que esuvieron ocho horas en fila, pero que no pudieron comprar taquillas para ver a Miranda.

"A mi no me daba pena si se fueron sin boleto, me dio pena que hayan hecho una fila de ocho horas", opinó.

La gran mayoría de las entradas se acabaron ayer, pues hoy solo quedaban unas 1,020.

Todavía hay oportunidad

Empero, para el público en general y los estudiantes que no hayan podido asegurar su espacio en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, en la primera oportunidad, otra ventana de venta abrirá en enero del 2019.

Vega adelantó que tendrán disponibles 10,000 tickets a un costo de $10. Igualmente, 1,000 de ese total serán para alumnos universitarios con identificación válida. Los restantes se ofrecerán por medio de una subasta digital a través de la aplicación móvil de Hamilton.

Todas las 24 funciones de Hamilton en Puerto Rico estarán incluidas en estos últimos 10,000.