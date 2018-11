Anuncian apertura de nuevas salas de cine en Plaza Carolina

Plaza Carolina Mall anunció ayer martes, la esperada apertura de las nuevas salas de cine de Caribbean Cinemas en el centro comercial, este jueves, 8 de noviembre. Las nuevas instalaciones contarán con 11 salas de cine con lo último en tecnología de entretenimiento, así como un vestíbulo interactivo.

“En Simon-Plaza Carolina estamos muy complacidos con inaugurar nuevos espacios de entretenimiento familiar para el disfrute de nuestros clientes y de la comunidad. El cine, producto del esfuerzo de Simon Malls con Caribbean Cinemas, una empresa líder en el campo del entretenimiento en el Caribe, proveerá a los visitantes del mall de una experiencia completa al contar, en un mismo lugar, con salas de proyección láser, única en Puerto Rico; salas de juegos, área de café, gelato y la tradicional concesión de refrigerios, golosinas y palomitas de maíz”, indicó Anthony Clementi, gerente general de Plaza Carolina Mall.

Las nuevas salas de cine de Plaza Carolina Mall tendrán dos auditorios tipo Premium Large Format (PLF) con pantallas de 70 pies y 60 pies de ancho cada uno y pantallas para formatos de proyección láser, IMAX, CXC y 4XD con efectos especiales y asientos numerados. Además, el cine tendrá 8 auditorios regulares, todos los asientos tipo estadio, con más espacio entre filas y asientos de cuero, dos salas de fiestas para las celebraciones de cumpleaños, una sala de juegos y un DeliCafé con un menú completo variado, incluyendo Gelato.

Para celebrar en grande la apertura de las salas de cine, Plaza Carolina Mall agasajará a los visitantes con la música de DJ en vivo, quien estará tocando las bandas sonoras más famosas de la historia del cine a partir de las 4:00 p. m. Además, los asistentes podrán tomarse fotos en la alfombra roja especialmente diseñada para el evento.

La cartelera para la noche de inauguración incluirá las siguientes películas: The Girl in the Spider Web; Overlord; Bohemian Rhapsody; Dr. Seuss’ The Grinch; The Nutcracker and the Four Realms; Estrella II. Las nuevas salas de cine están localizadas en el área próxima al restaurante Chili’s y tendrán acceso directo al área de estacionamiento.