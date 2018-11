La respuesta de Miss España a una mamá que desató una tormenta

El Miss Universo ya no será el mismo a partir de este 2018 cuando Ángela Ponce, una transexual de 27 años que se alzó con la corona de Miss España llegue a la pasarela. El certamen que se realizará el 16 de diciembre en Bangkok, Tailandia trae un mensaje de equidad de género. Incómodo para unos, justo para otros.

Durante una conferencia que ofreció en la Universidad Complutense de Madrid, Ángela Ponce desató toda una tormenta con relámpagos incluidos al interactuar con una madre que le preguntaba qué hacer con sus hijos en cuanto a sus preferencias.

“Eres muy bella, preparada e inteligente, pero a mí como mamá me confunde que me digan que no debo enseñarle a cada uno de mis hijos qué hacer según su género. Y tengo ambos, yo sí creo que jugar con diferentes juguetes no los va a cambiar, pero por ejemplo no puedo píntale las uñas a mi hijo… no sé estoy confundida?”, le preguntó @analis1720 a Ponce.

En medio de los más de 21 mil comentarios que recibió Ángela Ponce se tomó el tiempo para responderle: “@analis1720 es sencillo, si te pide que quiere llevar las uñas azules ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Se trata de dejarle fluir, al fin y al cabo traemos hijos al mundo para que sean felices, no para que sean lo que otros esperan que seas”.

El comentario de Ángela Ponce obtuvo cerca de 500 “Me gusta” y desató toda una tormenta entre quienes la apoyan y quienes por el contrario les parece una “aberración”.

El post que desató la tormenta

Instagram

fannydaniosca@angelaponceofficialel niño hay que orientarlo y saber llevarlo con amor, ayudandolo a identificarse. Sin embargo Como todo hay cosas que no deben permitirseles ya que puede que solo estén confundidos. Todo ser humano debe tener limites desde pequeños, incluso siendo adultos tenemos limites, de lo contrario no existieran leyes para limitarnos y corregirnos si es necesario. Pienso que el momento ideal para dejar fluir lo que un humano quiere ser es en su madurez de adulto, ahí cada quien elige su Camino y decide lo que quiere para su vida. Así que vamos a respetar la educación de nuestros niños 😘

9lahh Un maricón tratando de cambiar al mundo 🤦🏻‍♀️ jajajaja latinos o no, europeos o no, nacemos con pene o vagina no hay más!! Mira que ahora poner en mesa de juicio lo que dice un médico? Que bárbaro Angel!! Eso se te va a descontrolar!!

josenr91 Un hombre ganando concurso de mujeres. Excelente, lo único que faltaba.

keycy.m Odiaban esto y no me importa. Es mi libre opinión. No se porque me apareció está pendejada en los feeds pero con respecto a la última diapositiva POR FAVOR TRANSEXUAL IGNORANTE ESTUDIA! @angelaponceofficial cómo podéis decir que el médico comete error al asignar el sexo a un bebé al nacer, ósea que el se mato estudiando de por gustó, para uefa venga gente como tú a contradecir la ciencia???. Es algo estúpido decir eso, si quieres hacer algo por lo que se te admire a ti y tu comunidad déjate de tonterías y que se yo descubre algo científico, la cura algo, lucha por la hambruna en países pobre pero no te en tacones creyéndote mujer, entrando en concursos sosos y maquillándote para llamar la atención.

sweet90210 No es mujer de nacimiento. Es totalmente antinatural por las cirugías. Falta respeto a Dios por crear es HOMBRE. Solo payasada y desfile para ser mujer. Su voz. cuello de faringe, rostro y genitales son de MASCULINO.

yoonisabxtchOmg de verdad que eres súper linda, no me extraña que seas Miss España. Eres genial, no hagas caso a los comentarios de odio uWu

jesusrgxx Tu labor es increíble, que magnífico que uses la plataforma que tienes para educar 🧡 Eres una fregona

julybae_Qué horror que haya gente tan hueca, superficial, prejuiciosa si no lo comparten simplemente no lo miren y eviténse sus comentarios destructivos que ustedes no son nadie para juzgar mas bien aprendan a hacer lo que les haga sentir mejor y mas plenos sin importar lo que digan los demás ni los prejuicios ni estándares vida solo hay una y si algo te hace feliz simplemente que nada te detenga mientras no dañes a los demás esta bien mejor dejen de ser ignorantes y abran su mente aprendan a dar amor y buenas vibras y no solo odio.

Lo cierto es que Miss España agradeció la invitación y dedicó un homenaje a las personas que han pasado por discriminación: “Por las que ya no están, aquellas a las que les negaron su identidad, Por las que lucharon antes que yo, por las que vendrán, por las de hoy, porque todas merecemos un mundo mejor. Agradezco a la universidad Complutense y a sus estudiantes por la invitación y el interés. Hagamos de este un mundo para todos”.

Te podría interesar

Te recomendamos en video: