Daddy Yankee revela su propósito como artista

View this post on Instagram

Buscando ser un motivador #YoContraTi se convirtió en una de las canciones más importantes de mi carrera! #YoContraTi se ha convertido a través de la música, en una medicina espiritual y mental. Nuestro propósito siempre ha sido inspirar, y que sea un himno para las guerreras que batallan en la lucha contra el cáncer. Esta nominación al @latingrammys en “Mejor Fusión Interpretación Urbana” es de ustedes! – Gracias a todos los que han participado en este proyecto! @echohits @rafasardina @edylancomposer @elbeatboy @cuccopena @sinfonicadepr @mrsandbag @lahuertamusic @komenpr por ser el catalizador y a los miembros de la Academia #LatinGrammy