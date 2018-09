Ozuna pide ayuda para encontrar a su sobrina desaparecida

La sobrina de Ozuna, cantante de música urbana, continúa desaparecida en el estado de Pennsylvania, en Estados Unidos, por lo que hoy el artista pidió ayuda para dar con su paradero.

Según varios comentarios, la joven se llama Yareimie Orona. Su madre, Zaichy Miranda Guadalupe, hizo públicas sus súplicas en Facebook para que sus conocidos la ayuden.

"Dios mio q angustia mi bebe le quiero dar las gracias a todos los q han compartido la desaparicion de mi hija … no le deseo esto a nadie … flakita de mi alma sabes q mamita te ama con la vida solo quiero saber si estas bien … porq todavia no eh tenido el valor de llamar a los hospitales mi mucho menos a la morgue … porq se q tienes q estar con vida … si supieras todo lo q estoy sufriendo por no saber nada de ti ..son mas de 36horas … de llanto sin dormir y sin comer (sic)", escribió su progenitora.

Orona lleva tres días reportada como desaparecida.

Asimismo, Ozuna publicó un número de teléfono (939-251-8225) en su red social de Instagram para que, si alguien la ve, se lo notifique.

Vea la publicación de la madre de Yareimie: