Recuerdan a Billy Fourquet en arte para la nueva era del Despelote

View this post on Instagram

@rockythekid @angeliqueburbu @elgiga947 y la bendición de papá #billyfourquet en @eldespelote en @la94pr THE NEW ERA!!! #aquarelle #art #artdaily #artist #artproject #artstrending #artwork #boricua #canson #caricatura #caricature #creativity #dailyart #draw #eldespelote #elgiga947 #fineart #laburbu #lanueva94 #illustration #paint #paitings #pr #radio #rockythekid #visualartist #watercolor #watercolorartist #watercolors

A post shared by Roberto Luis Colon 🇵🇷 (@robertcolor) on Sep 11, 2018 at 2:02pm PDT