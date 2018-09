Abogado de Anuel AA reacciona a controversia por 'tiraera' a Cosculluela

View this post on Instagram

Actos, consecuencias, admitir la responsabilidad, y una nueva oportunidad para enmendar, rectificar y seguir hacia adelante. #LEYDEVIDA #ErrarEsDeHumanos #PorEsoSoyAbogado #LasPersonasSiCambian

A post shared by Edwin Prado, Esq. (@pradolaw) on Sep 12, 2018 at 4:34pm PDT