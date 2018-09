Adamari López confiesa por qué terminó con Marco Antonio Regil

La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López rompió el silencio sobre la razón por la cual le puso punto final a su relación con el conductor Marco Antonio Regil.

En un segmento titulado "¡Adamari recuerda los amores que ha tenido en su vida!”, López dio a conocer la razón por la cual la relación no rindió frutos en el programa que conduce, Un Nuevo Día, mientras le celebraban sus 40 años de carrera artística.

Metro Puerto Rico Así lució Viviana Ortiz en evento con JJ Barea Ambos participaron en el Hall of Fame 2018

López dio a entender que los actores Eduardo Capetillo y René Stickler influyeron en la ruptura ya que en aquél entonces ella se encontraba filmando las novelas “Sin ti” y “Camila”.

“Yo nunca hice una escena, lo que pasa es que yo me acuerdo que te dije: ‘Oye, yo sé que esta es tu carrera, es obvio, sería tonto que yo pidiera que no lo hicieras, pero no puedo’”, contó Regil y Adamari contestó: “¿Y qué dije yo? 'Pues lo siento, ni modo, gracias”.

Metro Puerto Rico Corillo de boricuas montan rumbón en crucero Todos los presentes se contagiaron con la energía de la fiesta

“Celoso el chico y hubo que dejar las cosas ahí”, abundó la boricua quien ahora sostiene una relación con Toni Costa, padre de su hija, la pequeña Alaïa.

ADAMARI RECUERDA LOS AMORES QUE HA TENIDO: