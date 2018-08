Presentadora de Despierta América fue víctima de ataque racista

La presentadora del noticiero Edición Digital y colaboradora de Despierta América, Carolina Sarassa denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de acto racista.

De acuerdo con la publicación esta se encontraba en un centro comercial cuando una mujer le comenzó a insultar. “Les cuento lo que me acaba de pasar. Voy al centro comercial y estoy a punto de pagar la cuenta. Es fin de semana y la fila está muy larga. Una mujer hispana empezó a insultarme y a decirme que yo de dónde venía, que los latinos “somos una basura ” y a decirme que yo porqué estaba hablando español. Terminó diciéndome que si no hablaba inglés “debería irme a mi país”. Reporto a diario este tipo de incidentes en el noticiero… hoy me tocó a mi. Que tristeza ver como están las cosas”, detalla la publicación.

Ante su escrito, las reacciones no se hicieron esperar y muchos mostraron solidaridad con la joven. “¡No te preocupes! Tú sigues siendo tu con tu maravillosa esencia. Desafortunadamente a esa mujer hay que verlas con compasión pues, es evidente ella NO es feliz! Como es adentro es afuera y eso es lo único que ella puede proyectar! Ella está actuando desde el miedo y no desde el amor”, le expresó una internauta.