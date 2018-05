Raymond Arrieta va por la décima caminata

Este año Raymond Arrieta culminará el ciclo de la caminata Da Vida con Raymond.

Recordando que fue por Edgardo Huertas que comenzó a caminar de Ponce a San Juan, el también comediante manifestó: “Valió la pena caminar. Siempre digo que los pacientes del Oncológico me han salvado a mí porque me mantengo entrenando. Pero ya tengo que parar porque mi familia me lo ha pedido, porque sufro mucho”.

“La caminata me cambió. Tengo la bendición del cariño del pueblo”, reconoció con humildad, al agradecer por todo el apoyo del pueblo y del equipo de trabajo de Telemundo.

“Nunca vamos a parar” de Black Guayaba será el tema oficial de la décima caminata de Raymond Arrieta.

Foto por: Lynet Santiago/ Metro P. R.

“A todos nos toca el tema del cáncer y nos inspiramos en todos esos pacientes que batallan con el cáncer todos los días”, dijeron los “Guayabos”, al presentar el tema, previo al anuncio del trayecto que recorrerá Arrieta en su última caminata.

“De parte de Telemundo me siento muy honrado en esta décima caminata donde todos los años cientos de miles de pacientes reciben esperanza”, dijo por su parte José Cancela presidente de Telemundo.

El trayecto de la décima caminata iniciará este año de Telemundo en Hato Rey, y recorrerá 83 millas, hasta culminar el 7 de junio en La Guancha en Ponce.

Datos:

Raymond ha caminado 813 millas desde su primera caminata en el 2012

Ha recaudado $7,770,466.73 a beneficio del Hospital Oncológico

Para donaciones puede hacerlo en la cuenta #3004870858 Banco Santander y al 787-641-2226, desde el 29 de mayo.