Lanzan tráiler oficial de la segunda temporada de "13 Reasons Why"

"13 Reasons Why" regresará a Netflix el próximo 18 de mayo con una segunda entrega. La serie retomará la historia de las consecuencias de la muerte de Hannah y el complicado proceso de recuperación de los personajes. Además, la escuela se prepara para el juicio, pero alguien no se detendrá ante nada con tal de que la verdad sobre la muerte de Hannah no salga a la luz.

A sólo días de su estreno, la plataforma de streaming liberó el trailer oficial, donde en casi 2 minutos se pueden ver algunas revelaciones, la más importante es que ahora sabemos que Hannah no fue la única víctima y alguien le está dejando a Clay fotos como evidencia.

En el establecimiento educacional las cosas no siguen mejor, ya que Tony está ocultando secretos, Jessica está siendo acosada y la madre de Hannah se convierte en la más importante luchadora por la justicia en la muerte de su hija.

Acá te dejamos el adelanto oficial: