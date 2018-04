Vaqueros de UPRB campeones en porrismo LAI

¡Los Vaqueros y las Vaqueras de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón (UPRB) regresaron al trono del porrismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI)!

El año pasado el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) sorprendió a medio mundo en el campeonato de porrismo al ponerle punto final a una seguidilla de 14 campeonatos consecutivos de los Vaqueros.

Sin embargo, este año el RUM no corrió con la misma suerte y se tuvieron que conformar con el bronce (50.06 puntos), pues la superioridad de los de Bayamón fue evidente (67.06 puntos).

"Somos Vaqueros. Esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Son 15 campeonatos en 16 años. Qué más se puede pedir. Yo soy estudiante de primer año y para mí esto es grande, porque ayudé a recuperar lo de nosotros", dijo el estudiante de Educación Física en UPRB y miembro del equipo vaquero, José Sepúlveda.

Por su parte, el entrenador del equipo vencedor, Gedalías Casillas, resaltó el valor de la UPR y la importancia de mantener vivas las 11 instituciones que componen el principal centro docente del país.

"Vamos a pelear porque estas alegrías no desaparezcan. La UPR no puede desaparecer, porque esto es el futuro. Tenemos que apoyar a los estudiantes, porque sin ellos no tenemos futuro ni sostén para nuestra sociedad. [Ante el panorama fiscal de la UPR] tenemos que defender a la juventud y todos los recintos. Ese es nuestro país", sentenció.

La plata fue para el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP), que se quedó con el canto una vez completaron su presentación en la arena del Clemente. La IPUI mereció una puntuación de 63.15.

Los Galllos y las Jerezanas realizaron una ejecución limpia, sin caídas y sin fallas evidentes. Tanto Bayamón como Ríos Piedras fueron las únicas instituciones que no sufrieron caídas en sus respectivas presentaciones.

La acción del porrismo inició con la presentación de los Jaguares de la UPR Carolina. Le siguieron los Gryphons de la Caribbean University, los Vaqueros de UPRB, los Tarzanes y las Juanas del Colegio, así como los Gallos y las Jerezanas de UPRRP y los Tiburones y las Tintoreras de UPR Aguadilla.

Como preámbulo a la competencia de porrismo, las mascotas se hicieron sentir en el Clemente. El Vaquero de UPRB ganó la medalla de oro, mientras el Gryphon de Caribbean University hizo lo propio con la plata y el Gallo de UPRRP con el bronce.

El evento de porrismo también contó con la puesta en escena de los mejores cinco equipos de abanderadas de las instituciones que compitieron el pasado 25 de enero en la Universidad Católica: UPR Humacao (UPRH), UPR Cayey, UPRRP, UPR Ponce (UPRP) y la Inter.

Las Búhas de UPRH cargaron con la medalla de bronce, mientras las Leonas de las UPRP se colgaron la plata y las Tigresas de la Inter el oro.