Elvis Crespo: "Yo no me amaba"

El cantante de merengue Elvis Crespo meditó sobre su pasado y admitió que tocó fondo en su vida, tras descuidar a su familia y lo espiritual, por dedicarse a su carrera.

"Yo nací con un don de entretener y cuando encuentro la tranquilidad, la inspiración fluye de una manea más tranquila, más orgánica, más segura. Reconociendo que soy único, que no soy perfecto y que tengo muchas curiosidades y que las estoy satisfaciendo de manera orgánica, dándole prioridad a lo que hay que darle prioridad. Porque en un momento de mi vida, por desconocimiento, por ignorancia, yo le estaba dando prioridad, primero a mi carrera 'dejando en segundo lugar a su familia' y Dios, no sé donde estaba y pagué un precio por eso", reveló el artista boricua al programa Lo Sé Todo.

Sobre las cosas que dejó en el pasado que no puede volver a repetir indicó que "los malos hábitos".

Asimismo dijo que "el pasado mío yo lo amo, porque ese pasado me llevó a encontrar el camino correcto, que es de la mano de mi poder superior, y reconozco que aún esos hábitos están en el subconsciente. No puedo cantar victoria".

En cuanto a qué le falta por hacer en su carrera, el merenguero dijo que "hay muchas cosas por hacer. pero que vive "el momento presente, manteniendo claro que Dios es primero, la familia segundo, tercero la carrera y amarme porque yo no me amaba , por cosas que pasaron, que ya gracias a Dios lo supere y me perdone, ahora yo me amo. En el tiempo perfecto Dios lo quiso así".

Annadió que vive "un momento nuevo".