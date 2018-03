Tommy Torres presenta video "Todo me recuerda a ti"

El cantautor y productor, Tommy Torres, presenta el video de su nueva canción titulada “Todo Me Recuerda A Ti”. La canción, escrita y producida por Tommy, mantiene la misma energía y romanticismo que lo caracteriza mientras que agrega sonidos electrónicos, creando un sonido fresco y nuevo. El video fue grabado en la ciudad de Miami, Florida bajo la dirección de Joaquín Cambre.

“Estoy muy contento con el resultado de este vídeo, no solo porque refleja, visualmente, la energía de la canción, sino porque le suma una nueva interpretación a la letra. Lo que más me gusta es el simbolismo del auto desarmándose al mismo tiempo en que la relación se va deshaciendo. Es una imagen muy fuerte que se me quedó grabada en la mente”, expresó el artista.