Héctor Delgado regresa a la música con “Acuérdate de mí”

A pocas horas del estreno de su película “Conocerás la verdad”, el pastor Héctor Delgado estrenó el lanzamiento de su nuevo tema “Acuérdate de mí”, a través del programa "La Jungla" de la estación radial LaX (100.6 FM), hoy, lunes, a las 5:00 de la tarde.

Esta nueva canción, que sale como antesala a la película que narra todas sus vivencias cuando estaba en la cima de la su carrera musical y su eventual entrega al cristianismo, también es biográfica y expone su experiencia tras darse cuenta de que ni el dinero ni la fama llenaban el vacío que lo ahogaba.

“Nunca pensé que alguien pudiera llenar el vacío que sentía, y finalmente entendí que solo lo llenaría el Señor. Le di la espalda muchas veces, pero tuvo misericordia y me tendió su mano, se acordó de mí, no me abandonó. Sé que a través de la música, muchos pueden llegar a él, así que decidí regresar a este terreno, pero para llevar su palabra”, dijo.

El ahora pastor de la Iglesia Maranatha en Río Grande rompe esquemas con el estreno del tema, ya que lo estará transmitiendo por una estación secular.

El programa “La Jungla”, de La X, se emite de lunes a viernes, de 2:00 a 7:00 p.m. y también se puede ver a través de su plataforma digital www.lax.fm