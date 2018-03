Indy Flow arremete contra quienes no la apoyan

¿Donde está el apoyo en las mujeres en el género? Estoy lista para grabar. Me llaman. Quiero dejar mis letras y flow en varias pistas. indyflow.booking@gmail.com enviaaaaaaa! 🎼

