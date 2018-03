Ozuna se lleva el galardón Best New Latin Artist de los iHeartRadio Music Awards

Este pasado fin de semana estuvo lleno de emociones para el cantautor de música urbana, Ozuna.

A principios de este mes, el artista dio inicio a su gira internacional Odisea World Tour 2018, que arrancó con gran éxito y presentaciones a casa llena en localidades en Córdoba y Tucumán en Argentina, Puerto de Asunción en Paraguay y en Buenos Aires; donde el 10 de marzo compartió escenario con Daddy Yankee en el festival urbano más importante de la ciudad, ante una audiencia de alrededor 22,000 personas que bailaron y cantaron todos sus temas en el Estadio GEBA.

Ozuna subió al escenario a las 11:30pm, ganándose de inmediato la ovación de todo el Estadio GEBA.

Agradecido por el amor de su público, el artista revelación del 2017 repasó todo su repertorio, con éxitos como: "Odisea", "Tu Foto", "Corazón de Seda"; y así, fueron más de 20 temas que cantó en vivo junto a todo el público que se dio cita en el estadio.

La sorpresa de la noche fue la reaparición de Daddy Yankee en el escenario para unirse a Ozuna en lo que fue uno de los momentos más emocionantes de la noche, al interpretar el éxito musical "La Rompe Corazones".

Ozuna continuó con lo mejor de su repertorio, incluyendo "El Farsante", "Se Preparó", y "Si tu Marido no te Quiere", entre otros.

Ozuna y Daddy Yankee también se presentaron el 11 de marzo en Bahía Blanca, Argentina y el 13 de marzo estarán en Rosario, Argentina.

Se lleva el premio Best New Latin Artist en los 2018 iHeartRadio Music Awards 2018

Este pasado domingo 11 de marzo de 2018, Ozuna se llevó el galardón BEST NEW LATIN ARTIST durante la celebración, a casa llena, de los iHeartRadio Music Awards en The Forum, Inglewood, California.

Ozuna dijo estar muy feliz con la noticia y dio gracias a Dios, su familia, su manejador Vicente Saavedra, equipo de trabajo, y sus fanáticos por todo lo bueno que le está pasando en su carrera en estos momentos.

"LA GLORIA ES DE DIOS NO LO OLVIDEN", publicó el artista en su cuenta de Instagram.

Ozuna continuará su gira por Sudamérica durante el mes de marzo en las siguientes localidades:

13 de marzo: Rosario, Argentina

17 de marzo: Montevideo, Uruguay

18 de marzo: Junín, Argentina

19 de marzo: Neuquén

21 de marzo: Santiago de Chile

22 de marzo: Concepción, Chile

24 de marzo: La Serena, Chile