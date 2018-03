Maripily le dice animal, sucio y desgraciado a Molusco

La modelo y empresaria puertorriqueña, Maripily Rivera, arremetió contra Jorge Pabón "Molusco”, en una entrevista radial con el locutor Enrique Santos.

Las expresiones surgieron al aclarar su postura respecto a las diferencias con el locutor de La Mega 106.9FM, por este mofarse de ella en innumerables ocasiones.

“Él me ha llamado de todo… Todo lo malo que puede decirle un hombre a una mujer, me lo ha dicho ese animal. Podrá decir cualquier cosa de mí, pero papi tú nunca podrás estar en el lugar donde estoy yo. Nunca podrás tener lo que tengo yo, por qué, porque tienes que estar detrás de un micrófono denigrando, no nada más a mí, a muchas mujeres que han pasado por tu boca para ganar dinero. Eso es ser un hombre sucio, sin escrúpulos y sin modales. Es ser un desgraciado como lo eres tú", expresó.

"Yo vivo en mi casa, feliz, tranquila, bendiciendo y gano mi dinero sin tener que hacerle daño a nadie. Tú nunca vas a tener una empresa como la mía. Pero los días de él están contados porque todo lo que sube, baja, y las personas así siempre pagan. Yo creo en el Karma", sentenció.