Jaime Mayol se une a la corrida por la vida

El animador de televisión, Jaime Mayol, se unió hoy a Draco Rosa en Ride por la Vida, que arrancó desde La Guancha en Ponce y culminará en el Jardín Botánico en Caguas.

El evento de corrida de motocicletas es a beneficio de la fundación VOX Forte Alliance, para ayudar a los pacientes de transplante de médula ósea.

“Espectacular combinar nuestras pasiones con causas que nos llenan! @voxfortealliance ayudas para pacientes de transplante de médula ósea!!! @mrblake thanks for the opportunity! Abrazo hermano! Los esperamos a partir de la 1 pm en el Jardín Botánico de Caguas #blessed", escribió Mayol en Instagram.