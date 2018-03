¿A qué hora y en qué canal son los Oscar 2018?

Este domingo, 4 de marzo es la gran noche del cine cuando la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas da a conocer los ganadores de los Premios Oscar 2018.

En Puerto Rico, la ceremonia se verá por ABC y sus canales 5.2; 15 SD y 215 HD de Liberty; 172 de DirecTV; 20 de Dish; 17 SD y 1017 HD de Claro TV. La hora de inicio de la ceremonia en Puerto Rico será a las nueve de la noche. Puede seguir a través de Metro.pr el minuto a minuto del evento, ver las notas de sus incidencias, así como conocer los mejores y peores vestidos de la alfombra roja.

De hecho, la alfombra roja tiene coberturas especiales de distintos canales. En Puerto Rico, ABC tiene una programación previa a la ceremonia que incluye: desde las dos de la tarde con el Countdown to the Oscars, Live!, parte 1 y parte 2. A las cinco de la tarde comienza el ABC Spring Preview Special. La alfombra roja comienza a las 7:30pm con la transmisión del Oscars Opening Ceremony: Live From the Red Carpet. Al finalizar la ceremonia tundrán: Sundays with Alec Baldwin.

Este año, el Oscar será en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y será presentado nuevamente por Jimmy Kimmel. Una de las presentadoras de la noche será la puertorriqueña Rita Moreno, ganadora de Oscar.

La presentación de los Oscars será televisada en más de 225 países y territorios. Si estas en otro país, aquí hay algunos horarios de la ceremonia:

EE.UU: 8:00 p.m. (hora del este), 5:00 p.m. (hora del Pacífico)

México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Para mejor película este año compiten: The Shape of Water, The Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, The Post, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Call Me By Your Name y Phantom Thread. Aquí la lista de todos los nominados en todas las categorías.

