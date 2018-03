Javier Santa Rosa: Ansioso por compartir su música

El primo de Gilberto Santa Rosa quiere abrirse paso en la música de forma independiente como un merenguero “romántico y sabroso”. Así describió su nueva propuesta musical el cantante Javier Santa Rosa, quien tiene más de veinte años de experiencia tocando en eventos privados con el grupo Poder Musical.

“Sin duda, Gilberto me influenció musicalmente desde jovencito. Lo que sucede es que en el camino me gustó más el género del merengue que la salsa. Me encanta el género tropical, pero con el que más me identifico es con el merengue”, estableció de antemano en entrevista con Metro el también especialista de servicio en una empresa de salud.

Santa Rosa plantea que el ritmo, baile y sabor del merengue es lo que más lo apasiona.

“Soy una persona que me gusta hacer las cosas con pasión y cuando lo siento así, me desempeño mejor. Soy un cantante romántico, pero sin perder el sabor”, dijo el vocalista.

Por estos días, Javier Santa Rosa y su orquesta promueven el sencillo “Solo una vez”, un merengue de corte romántico, producido por Limi-T 21 y letra de Elvin Torres.

“‘Solo una vez’ es un merengue romántico, pero es un merengue sabroso. Es un tema que va dirigido al amor verdadero. Hay diferentes tipos de música romántica con cosas coquetas o de despecho, pero también cabe espacio para dedicar una canción bonita, y qué mejor que también puedas bailar la canción, que no sea solo un bolero. Pero también tenemos temas con sabor urbano y otros más movidos”, describió entusiasmado.

Del conocido Caballero de la Salsa admira “que sea una persona bien sencilla, una persona de pueblo”.

“No solo lo admiro por ser un gran artista, sino por la química que logra con el público. Eso es muy importante, que la gente te conozca tal y como eres. No fingir lo que no eres, para así tener la aprobación del público. En la tarima él es una cosa, y cuando se baja, es igual con la gente”, consideró.

Otro de los aspectos que intenta emular de su primo es “el formato de no irte siempre por la regla, porque siempre hay espacio para hacer cosas diferentes”.

“Estoy ansioso de compartir con el público este y varios temas que tenemos para llevarles a las personas felicidad a través de la música, para que puedan disfrutar y distraerse”, puntualizó.

La canción “Solo una vez” ya está disponible en todas las plataformas digitales. Para más información accede Facebook bajo el nombre de Javier Santa Rosa Music.