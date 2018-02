Acepta el reto de Miss Universe Puerto Rico

Una nueva etapa de Miss Universe Puerto Rico llena de retos fue anunciada ayer, jueves, luego que la gerencia de Wapa Televisión confirmara a Denise Quiñones August, Miss Universo 2001, como la nueva tenedora del certamen local.

"Tengo mucha experiencia y mucho que aportarle a las nenas. Me siento emocionada por este reto. Pasé por este proceso, me lo viví completamente. Es algo que conozco con todo mi ser y me da mucha ternura y pasión transmitirle todo lo que aprendí con las mujeres privilegiadas de ser Miss Puerto Rico. No era algo que había analizado, pero me hablaron de lo que quieren lograr y despertaron esa creencia. Creo que todo pasa por algo y una razón de ser", sostuvo Quiñones en una conferencia de prensa, realizada en uno de los estudios del canal localizado en Guaynabo.

La ex reina de belleza manifestó, además, que con el corto tiempo que tendrán para preparar a la nueva reina, será exigente en la preparación de las aspirantes al cetro. “Soy exigente y también lo doy todo con todo mi corazón”.

"Esto no es fácil. No es simplemente ser una cara bonita, eso solo es el comienzo. El físico hasta un punto deja de importar, tienes que desarrollar otras facetas a nivel de espiritualidad y personalidad, entre otras cosas. Las nenas que se pongan a coger clases de todo”, añadió la ahora directora del certamen.









Por su parte, el presidente de programación del canal, Jimmy Arteaga, enfatizó que: "Denise tiene un reto grande porque no tenemos mucho tiempo [para preparar a la reina]. El evento va a ser en septiembre de este año y el Miss Universe en diciembre. El número de muchachas que se presenten serán preparadas por el equipo de Denise como si fueran todas a Miss Universo”.

La también bailarina reconoció que es una nueva faceta en su vida, pero sería "un sueño guiar a una mujer que gane una corona”.

“Puerto Rico lleva años pasando muchos cambios, de muchos retos e inestabilidad. Con María estamos todavía buscando la manera de salir hacia adelante. Creo que es un momento crucial para cualquier muchacha. Sería un sueño guiar a una mujer que gane una corona y le brinde a la gente ese pedacito de alegría aunque sea en una noche, o en un año”.

Del equipo que la estaría acompañando en esta nueva era, Denise no soltó información, pero sí aseguró que quiere a los mejores de todas las áreas.

“Tengo algunas personas en mente para el equipo. [Quiero] crear un equipo de confianza. Quisiera encontrar profesionales en cada área: pasarela, proyección, ‘make up’, ‘hair’, la mejor ‘stylist’ para que esa niña siempre esté de punta en blanco y todas las candidatas. Son muchísimas áreas como nutrición, manejo de cámaras, de prensa y entrenamiento físico”, sostuvo.

Sobre el concurso para elegir la reina de 2018, Quiñones August invitó a las jóvenes que quieran ser misses a inscribirse desde el próximo lunes, 19 de febrero a través de www.wapa.tv/missuniversepuertorico. La fecha límite será el 15 de marzo.

También se supo que realizarán una preselección de las participantes que buscarán la corona que ostenta Danna Hernández. "Mientras más preparadas lleguen, más lejos van a llegar. Desde ya las nenas que se pongan a trabajar. A tomar clases y busquen la manera de ser semilla en sus comunidades".

Quieren que Danna entregue corona

El presidente de programación de Wapa dijo que se reunió con la extenedora del concurso de la isla, Desireé Lowry, para que la reina actual, Danna Hernández Valentín, corone a la nueva soberana y pueda culminar su reinado como se debe.

“Danna fue elegida bajo las reglas del Miss Universe y las regulaciones que esto indica. Nos encantaría que ella pudiera entregar el cetro porque la respetamos como la reina vigente. De parte de nosotros existe toda la voluntad y el respeto”, indicó el peruano.

Además, este mostró interés en que la estudiante de la Universidad de Puerto Rico (UPR) colabore con ellos tras coronar a su sucesora. “No solamente para que entregue el cetro sino para que continúe con nosotros luego que culmine su reinado bajo las reglas que tuvieron con la empresa que era la tenedora anteriormente”.

Denise describió a Danna como una joven “exquisita”.

Buenas vibras ante los cambios

Las reacciones luego de la confirmación de Denise Quiñones August, Miss Universo 2001, como la nueva directora de Miss Universe Puerto Rico no se hicieron esperar.

Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos hacia la actriz y bailarina, quien aceptó emocionada dirigir el concurso local.

El experto en misses y animador, Héctor Joaquín Colón, expresó a Metro que recibió con "beneplácito" la noticia.

"Es una mujer inteligente, talentosa, capaz, sencilla y sin aires de grandeza. Quién mejor que Denise para ser la encargada de guiar y preparar a nuestra próxima soberana. Denise posee todas las cualidades que una directora nacional necesita y estoy más que seguro que su trabajo dará frutos", manifestó Colón.

Este añadió que la nueva organización del concurso local "tiene todo el apoyo en lo que estoy seguro será el nuevo renacer de Miss Universe Puerto Rico".

Por su parte, el experto en reinas y director de Nuestra Belleza Puerto Rico, Miguel Deliz, sostuvo estar seguro del buen trabajo que hará Miss Universo 2001 al frente de Miss Universe Puerto Rico.

"Felicito a Denise Quiñones, por aceptar esta encomienda. Estoy seguro que la ejecutará con gran responsabilidad y determinación, pues como ser humano y profesional posee todas las cualidades para ocupar este cargo".

Además, dijo que: "Conozco a Denise desde que era bailarina, luego Miss Puerto Rico y Miss Universo. Confío plenamente en su trabajo, pues en todas sus facetas ha logrado desempeñarse con éxito y sé que ella hará un trabajo excepcional junto a la gerencia de Wapa TV".

El conocedor de reinas y belleza, Luis Daniel Rosario, comentó que: "Denise definitivamente representa lo que es una reina. Su elegancia y distinción se hacen visibles siempre. Es además una figura muy querida en Puerto Rico, así que entiendo que su designación fue acertada por parte de la nueva organización".

Rosario enfatizó que el trabajo de dirigir la franquicia de Miss Universe Puerto Rico es de mucho análisis.

"Es un trabajo que implica mucha determinación, análisis y cuidado y sé que ella puede hacer se trabajo, aparte de que conoce lo q es ser una Miss Universe", dijo el también promotor de misses.

