Incómodo "Molusco" con comentario de Ana Isabelle

El comediante y locutor Jorge "Molusco" Pabón expresó sentirse "incómodo" en una entrevista que le hizo a la cantante Ana Isabelle tras un comentario que esta dijo sobre la situación con la pareja del artista urbano Randy.

"Es un comentario que no habla de mí sino de la persona que lo hizo. Sabes que hice el Dura Challenge porque tú me lo pediste, no era algo que yo lo pedí. Espero que cuando veamos la próxima vez un comentario como ese de una artista puertorriqueña, lo borremos porque está demás. Es un comentario dislocado y fantasioso", sostuvo la exnovia de Ken Y en entrevista con "El goldo y la pelúa" (La Mega 106.9FM).

Rapidamente, "Molusco" indicó que no se había percatado del comentario de la mujer antes que la prensa lo reseñara.

"Espérate cómo qué lo borremos. Yo me doy cuenta [del comentario] después [de ver] la prensa, yo no me doy cuenta en el momento. Eso pasó en mi cuenta de Instagram y no quiero quedar al aire como el que no borra comentarios para que ocurra algo. Me siento incómodo porque no quiero hacerte daño", manifestó Pabón.

Por su parte, la también bailarina le contestó: "Goldo te quiero, tranquilo. No hay problema".

Actualmente, Ana Isabelle promociona su tema "Química", que interpreta junto a Mucho Manolo, y protagoniza la obra "Evita", siendo así la primera puertorriqueña en encarnar dicho personaje.

