Ana Isabelle revela que "Molusco" manipuló su #DuraChallenge

Ok! Aquí el #durachallenge como yo lo envié… @yosoymolusco lo editó con sus partes favoritas, y le puso la música en post-edición por lo que el timing de la música no cuadró perfecto como esta versión original! Aún así te agradezco Moluskein por insistir y hacerme parte de esta cadena de #duras de mi patria! Todas son reinas en su estilo, y lo que tenemos en común es que gozamos este nuevo éxito del big boss @daddyyankee !!! Esta #dura… Me encanta… la verdad es que esta canción y yo tenemos #quimica… Shorts de @tonoatonopr ________________________________________________

