Arcángel: "Detrás del artista hay un ser humano"

El reguetonero Arcángel volvió a salir de su zona de confort para adentrarse en la actuación.

El artista, quien encarnó al personaje de Kalil en la película Muerte en el Paraíso (2008), esta vez se adentra en la piel de Santos, un cocinero de un restaurante de comida asiática, en la comedia romántica Colao, ópera prima de Frank Perozo, con distribución en más de 14 países, incluido Puerto Rico.

“Es la primera vez que estoy en un proyecto así tan importante. Me sentí cómodo actuando porque estaba trabajando con personas muy profesionales y que llevan una gran trayectoria en cine. Mientras estábamos trabajando nos divertíamos mucho”, compartió en entrevista con Metro desde Nueva York.

El cantante de “Como tiene que ser” describió a Santos como “un muchacho muy soñador y trabajador que sueña con ser artista”.

Mientras se le da la oportunidad en la música, Santos deberá soportar al dueño del restaurante, un tipo muy arrogante.

De su interpretación, consideró que “las personas van a ver algo totalmente distinto a lo que están acostumbrados de ver en Arcángel”.

“Me encantó la sencillez del personaje y la oportunidad que me dieron. Si me dan otra oportunidad como esta, lo repetiría mil veces. Me identifiqué mucho con el personaje”, afirmó Austin Santos, su nombre de pila.

Al personaje afable lo comparó con Austin.

“Santos se parece a Austin, no a Arcángel, porque detrás del artista hay un ser humano. Todos los días tengo una meta nueva y me levanto pensando qué puedo hacer para seguir progresando. Qué puedo hacer para ser mejor ser humano o mejor artista. Mi proceso creativo comienza desde que yo abro los ojos”, señaló.

“El cambio va a comenzar cuando nosotros mismos nos pongamos a trabajar por lo nuestro. Si Puerto Rico es tuyo, lucha por él” —Austin Santos, reguetonero y productor musical

El reparto de la película Colao está compuesto por Manny Pérez (Antonio Franco de la Rosa), Nashla Bogaert (Laura Matos), Raymond Pozo (Rafael Franco), Miguel Céspedes (Felipe Franco), Arcángel (Santos “el Sobreviviente”) y Nene La Amenazzy (Jacob); además de los experimentados actores Evelyn Rodríguez, Anthony Álvarez, y Celinés Toribio.

El largometraje dominicano estrena el 29 de noviembre en República Dominicana y el 7 de diciembre en Puerto Rico.

Por otro lado, Arcángel, quien actualmente reside en la Ciudad de los Rascacielos, continúa laborando como productor musical.

“Me estoy dedicando a producir para otros artistas para darle un aire nuevo a la música. Siempre he apoyado a las generaciones que salieron después de mí y quiero seguir haciendo eso. La música ha tenido muchos cambios y soy muy bueno adaptándome a todo tipo de ritmos. Pero por mi música personal no me preocupo porque tengo un repertorio lleno de éxitos que la gente lo mantiene dentro del gusto popular”, indicó.

Asimismo, instó a los puertorriqueños a seguir luchando cada cual por lo suyo, sin esperar por nadie.

“No podemos esperar que vengan a ayudarnos porque Puerto Rico es de nosotros. Puerto Rico no es de más nadie. El cambio va a comenzar cuando nosotros mismos nos pongamos a trabajar por lo nuestro. Si Puerto Rico es tuyo, lucha por él”, dijo en referencia a la crisis humanitaria tras el paso del huracán María.