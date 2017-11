Éktor Rivera promete seguir ayudando a Puerto Rico

En homenaje a Puerto Rico! 🇵🇷 Que linda oportunidad bailar un tema como este junto a Dayanara y dedicárselo a nuestra querida tierra. 🇵🇷❤️ (LINK IN BIO) #PuertoRico #miraquienbaila #teamEktor #teamdayanara @miraquienbaila @ricky_martin @dayanarapr Choreo by: @tiago215 @melissamitro 🔥

