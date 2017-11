Protagonista de "Stranger Things" responde a modelo de 27 años que le coqueteó en Instagram

La modelo texana, Ali Michael (27), envió un mensaje a Finn Wolfhard (14), protagonista de Instagram, lo que generó un repudio masivo a través de redes sociales por la gran diferencia de edad entre ellos.

En su cuenta, Michael publicó una foto del joven actor,lo etiquetó y escribió: "No quiero verme como una extraña, pero háblame en 4 años", refiriéndose a la mayoría de edad del Wolfhard.

El asunto no pasó desapercibido y, ante la presión, la modelo tuvo que disculparse públicamente. Mediante la misma red social, Michael emitió un comunicado:

"El 30 de octubre publiqué en Instagram una foto de Finn Wolfhard quien interpreta a Mike en 'Stranger Things' pidiéndole 'llámame en cuatro años'.

La naturaleza general de mis plataformas de redes sociales a menudo es de humor, sarcasmo y autodesprecio lúdico. A menudo cito, publico y respondo públicamente a videos musicales, películas, documentales y programas de televisión de manera franca y sincera. La naturaleza de mis publicaciones en respuesta a la televisión y los medios de comunicación es siempre irónica y nunca pretendía ser malintencionada o molestar a nadie.

En el pasado, les pedí a personajes ficticios de películas que me llamaran (es decir, el Joven Manos de Tijeras y Simba de 'El Rey León'). En este caso, me ha quedado claro que pedirle a un personaje "llamar en cuatro años" y etiquetar inapropiadamente al actor menor de edad que interpreta al personaje (Mike) fue perturbador, sugestivo y preocupante para mi audiencia.

Nunca fue mi intención (ni lo ha sido alguna vez) sexualizar a un menor de ninguna forma. A los que ofendí o hice pensar mal, me disculpo por una publicación hecha a toda prisa y carente de sensibilidad, particularmente teniendo en cuenta el paisaje de la cultura actual."

Wolfhard se refirió al tema en una entrevista con TMZ donde calificó la propuesta de la modelo como "una locura" y algo "asqueroso", sin embargo, valoraba las disculpas y las aceptaba.

Los desafortunados dichos de la modelo llegaron precisamente en un clima sensible para el mundo del espetáculo luego de los numerosos destapes de acoso sexual en el que se han visto involucrados una gran cantidad de actores, directores y personajes de la farándula hollywoodense.