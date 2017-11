Acusan de violación a protagonista de Gossip Girl

¡Terremoto en Upper East Side! Uno de los protagonistas de la popular serie "Gossip Girl" ha sido acusado de violación, sumándose así a la larga lista de figuras de Hollywood acusadas de acoso y abuso sexual.

La denuncia es de parte de la actriz Kristina Cohen, quién a través de Facebook explicó cómo su colega Ed Westwick, "Chuck Bass" en la producción, la asechó hasta violarla hace tres años atrás. Todo ocurrió cuando la mujer tuvo apariciones en la serie "Californiaction", y una pareja suya referida como "el productor" asistieron al hogar de Westwick.

"Quería irme cuando Ed sugirió 'todos deberíamos follar"", dice la mujer, asegurando que l productor insistió en quedarse a cenar y fue ahí cuando decidió aceptar la idea de dormir una pequeña siesta, para intentar calmar la situación.

"Así que fui y me quedé en el cuarto de invitados donde finalmente me quedé dormida, me desperté abruptamente por Ed encima de mí, sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que se detenga, pero era fuerte. Me peleé con él tan fuerte como pude, pero me agarró la cara con sus manos, diciéndome que quería follar conmigo. Estaba paralizada, aterrorizada. No podía hablar, ya no podía moverme. Me sostuvo y me violó.", terminó el crudo relato.