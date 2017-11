Tripas de Cher no confían en Rosselló

La cantante estadounidense Cher encendió las redes tras publicar un mensaje en su cuenta de Twitter pasando juicio sobre el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares.

"Just Saw Gov of Puerto Rico,Rosselló On @morningjoe Dont Know WHY,But My Gut Doesn’t Trust Him,⁉️" (sic.), escribió la también actriz de 71 años.

El dicho mensaje, al momento de esta nota, cuenta con cientos de comentarios, retuits y 'likes'.

También respondió a un cibernauta que Rosselló sonó ensayado y que miró a la cámara con una "humildad estudiada".

"He said many things that sounded Rehearsed.He Turned In2 the Camera with a Studied Humility & Caring that felt fake.Obviously I could🐝Wrong" (sic.), tuiteó la intérprete de "Believe".

Algunos comentarios de los cibernautas halagan a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, otros piden la estadidad para la isla y unos tantos se dedicaron a postear cómicas fotos del primer ejecutivo del país.

Just Saw Gov of Puerto Rico,

Rosselló On @morningjoe Dont Know WHY,But My Gut Doesn’t Trust Him,⁉️ #SlickPoliticans

❤️Carmen DONT 🐝BULLIED — Cher (@cher) November 2, 2017