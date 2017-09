Piden a Fonsi devuelva dinero para arreglar La Perla

Usuarios en las redes sociales solicitaron al cantante puertorriqueño Luis Fonsi que devuelva los 700 mil que ganó por la campaña de Turismo de Puerto Rico, para revitalizar a La Perla.

Las reacciones surgieron luego de que el intérprete de "Despacito" compartiera una foto de la barriada sanjuanera antes y después del devastador huracán Irma que destrozó la isla.

Así mismo se preguntan donde están los artistas puertorriqueños millonarios.

“Con todo el dinero que ese video te dio, bien podrías regresar algo a tu país y a la gente que te apoyo creo que son pellizcos que le darías a tu cartera. No solo necesitan palabras, sino apoyo de verdad”, escribió Alan 1309 en Instagram.

Por su parte Evelynlisz dice “que demuestre amor patrio ahora y no solo su interés personal. Puerto Rico lo necesita”.

De igual forma Anastadthagen se cuestiona “¿Luis porque tú, Daddy Yankke, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Ricky Martin y todos los artistas millonarios a quienes Puerto Rico les dio vida y quienes tienen sus fans número uno, no donan dinero? ¿Por qué no están ahí con su gente? ¿Por qué no están donando dos millones cada uno para llevar contratistas independientes a arreglar el mayor problema que es la falta de electricidad en todo el país? Mientras tú estás vendiendo cada silla del Hard Rock en Miami con un teatro iluminado tu pueblo llora en la oscuridad”.

Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar 🇵🇷🙏🏽 A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Sep 23, 2017 at 8:46am PDT

