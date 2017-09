Por esta razón Game of Thrones no ganará un Emmy en 2017

El año pasado, la serie de HBO Game of Thrones rompió los récords en nominaciones y ganó el Emmy al mejor drama por segunda vez consecutiva. Pero durante la 69ª entrega de los premios Emmy de esta noche, la exitosa serie no tiene una sola nominación.

La decisión provino de la misma cadena de televisión que la produce pues HBO pospuso el estreno de la recién concluida séptima temporada y eso provocó que los episodios no fueran elegibles para los premios 2017 (para ser nominado, el programa tiene que terminar de emitir sus episodios antes del 31 de mayo para calificar para la ceremonia de este año).

Esa es una de las razones por las que la decisión de retrasar la temporada 7 fue un gran tema, pues por por primera vez desde 2011, GoT está ausente de los Emmys. Así que la temporada más reciente no será honrada sino hasta el próximo año por lo que los votantes de la Academia tendrán que recordar cuán épico fue el episodio de "The Spoils of War".

El movimiento de HBO también significa que la categoría dramática de la noche está abierta, dando un posibilidad a Westwood de HBO, a Stranger Things y House of Cards de Netflix, a The Handmaids Tale, a This Is Us de NBC y a Better Call Saul de AMC.

