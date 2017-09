Andrea propone sanar con Tejido de Laurel

Para la músico puertorriqueña Andrea Cruz, las ideas tejidas en su primer material discográfico Tejido de Laurel resultaron en una propuesta sanadora.

“El laurel es un arbusto muy poderoso que representa mucha fuerza. Representa ganar batallas, y eso es lo que queremos con este disco, que sea un tejido ganador y que la gente pueda empoderarse con el proyecto. Lo titulamos Tejido de Laurel porque el proceso creativo fue como tejer una manta, una manta de muchas manos que colaboraron”, explicó la vocalista que pone a disposición su trabajo de forma independiente.

La aiboniteña describe el material como lineal “porque cada canción te lleva a otra, pero es sencillo en su esencia, y las letras no son muy complejas”.

“Es pacífico, sanador e invita a tener esa experiencia de escucharlo. Es un proyecto bien pensado y bien producido por Rafa Rivera, Harold “Wendell” Sanders y Mónica Oyola”, añadió.

Del proceso creativo relató: “Comienzo a escribir en cartas y luego las dejo reposar por algunos días. Después regreso a ver qué la canción me está diciendo”.

“Es un proceso muy natural. Voy soltando ideas, las dejo reposar y cuando las retomo, entrelazamos las ideas”, sostuvo.

El primer sencillo en promoción es “Canción de amargura”, que vistió con ritmo folclórico latinoamericano, grabado con guitarra y cuatro venezolano.

“Me encanta el género folclórico latinoamericano, pero no es lo que pasa en este disco ”, expuso de su grabación que incluye diez temas.

El resto de las canciones se inclinan por el género indie folk. “Viento, muchas voces, la mezcla de guitarras eléctricas y acústicas, haciendo muchas melodías…”, especificó.

En cuanto a la temática observó que se apropia de relaciones familiares, ciclos de amistad y relaciones amorosas.

“Trato siempre de presentar cuentos que nos lleven a vivir ciertas experiencias y cómo nos podemos preparar para ellas. De qué forma nos podemos despedir de cosas que no son o que no fueron. Pueden ser familiares, profesionales o cosas materiales. Siempre nos enseñan que no podemos llorar, no podemos perder, que siempre hay que ganar, en vez de hacer las pases con la realidad de la vida, con lo que vivimos todos. Tenemos una bolsa de ganar y otra de perder”, reiteró al hacer la exhortación a darle oído a la propuesta musical.

En agenda

Andrea Cruz se presentará en el tour acústico de las heladerías Señor Paleta (en varias fechas), y el 28 de septiembre, presentará oficialmente el disco Tejido de Laurel como parte del Sofar Sounds, en un lugar secreto.

La cantante instó a sus seguidores a mantenerse informados de sus próximas presentaciones a través de su página web andreacruzmusica.com y redes sociales bajo Andrea Cruz Música.