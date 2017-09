Don Omar dona $300 mil a damnificados del huracán Irma

Los conciertos de Don Omar en Puerto Rico pautados para los días 15 al 17 de diciembre, no solo marcarán su despedida de los escenarios, sino que generarán $300 mil para los damnificados del huracán Irma.

El artista anunció en su cuenta de Instagram que es momento de ayudar, por lo que hará un donativo significativo a las víctimas del potente huracán que ha arrasado varias islas en el Caribe, afectó zonas de Puerto Rico, impactó fuertemente a República Dominicana, Cuba y la Florida.

"Hay momentos donde no hay espacio para otra cosa que no sea ayudar a quienes nos ayudaron. Por eso he decidido donar $100,000.00 de cada una de las noches en las que me presentaré en mi isla PR para que sean asignados a ayudas para las víctimas del huracán IRMA. Hemos sido llamados a hacer el bien, a bendecir para poder seguir siendo bendecidos. Mis oraciones para con los afectados, la ayuda ya va en camino", expresó Don Omar en sus redes sociales.

El artista hizo el anuncio ayer domingo. Don Omar había publicado que esta serie de conciertos será su despedida de los escenarios. De hecho, habrán boletos desde 99 centavos para que la mayor cantidad de público pueda acompañarlo en ese momento de su carrera que se extendió con grandes exitos por los pasados 15 años.

En Estados Unidos, tras el paso de Harvey por Texas muchos artistas hicieron retos en redes sociales unos a otros para levantar donativos para las víctimas.

