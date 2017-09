Uno Radio Group encadena todas sus estaciones a NotiUno por paso de Irma

Uno Radio Group, conglomerado de estaciones de radio puertorriqueñas anunció que todas sus estaciones se unirán en cadena cuando inicien los momentos críticos del paso del Huracán Irma para mantener informado a toda la población de Puerto Rico por la vía radial, así como a los puertorriqueños que viven fuera de la isla en la parte digital.

“La programación de cobertura la originaría nuestra estación de noticias, Noti Uno 630, y sería retransmitida por las demás estaciones: Salsoul 99.1 FM, Fidelity 95.7 FM, Hot 102, Radio Tiempo y Radio Leo, con 15 estaciones encadenadas simultáneamente, cubriendo toda la isla”, dijo el Director de Noti Uno, Alex Delgado.

En el caso de Noti Uno, puede ser sintonizada en el 630 AM San Juan y zona metro, en el 910 AM en Ponce, 760 AM en Mayaguez y el 1280 AM en Arecibo.

Por su parte, Salsoul puede ser sintonizada en el 99.1 FM en San Juan, zona metro norte y este, 101.1 FM en Ponce (Sur) y 100.3 FM en Mayaguez (Oeste)

Fidelity puede escucharse en el 95.7 FM San Juan y Zona Metro, 101.1 FM en Ponce (Sur) y 100.3 FM en Mayaguez (Oeste).

Hot 102 se sintoniza en el 102.5FM San Juan y zona metro, 107.3 FM Arecibo (Norte) y Ponce (Sur), así como y 102.3 FM Mayaguez (Oeste).

Finalmente Radio Tiempo puede ser escuchada en el área de Caguas por el 1430 AM y Radio Leo en el 1170 AM en Ponce.

La programación especial también puede ser escuchada vía notiuno.com y la aplicación de NotiUno 630 para teléfonos celulares Apple y Android, libre de costo.