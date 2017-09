Stephen King inspiró a realizadores de “It” a ser narradores

BEVERLY HILLS, California, EE.UU.— En 1989, cuando Stephen King ya había publicado más de 20 libros, tres adolescentes descubrían su novela de terror "It" (“Eso”), una épica de 1.100 páginas sobre un grupo de chicos marginados y un villano de forma cambiante que mayormente se manifiesta como un payaso devorador de niños.

Esos jóvenes lectores crecieron para convertirse en cineastas, y unieron esfuerzos para llevar "It" a la pantalla en una película que se estrena el viernes. El director Andy Muschietti, el guionista Gary Dauberman y el productor Seth Grahame-Smith dicen que la obra de King los moldeó como narradores, y la aprobación del escritor de su adaptación es crítica para que consideren el filme un éxito.

"De ninguna manera yo sería escritor o novelista sin Stephen King", dijo Grahame-Smith, autor de "Pride and Prejudice and Zombies" (“Orgullo, prejuicio y zombies”) y "Abraham Lincoln: Vampire Hunter" (“Abraham Lincoln: Cazador de vampiros”), ambas llevadas al cine. "Lo último que quisiéramos es ser parte de una película inferior de Stephen King".

"Él definitivamente está en mi Rushmore de escritores de horror", dijo Dauberman, quien también mencionó a Edgar Allan Poe, Christopher Pike y R.L. Stine.

Si a King no le gusta el filme, " de algún modo estaríamos decepcionando a un miembro de la familia", expresó el guionista, cuyos créditos incluyen la exitosa película de terror "Annabelle: Creation" (“Annabelle 2: la creación”). "Y mi esposa es de Maine (como King), así que estoy como que, '¿Podré volver de visita?' Él sencillamente está en todos lados".

Muschietti dijo que King es una de las más grandes influencias creativas en su vida. "Estoy programado con su manera de contar historias", dijo.

Pero con "It", los cineastas hicieron dos grandes cambios a la novela original: la cortaron por la mitad y la movieron 30 años.

"Era evidente que no podríamos tomar un libro de más de 1.100 páginas y condensarlo en una película", explicó Grahame-Smith.

La novela se centra en siete personajes en Derry, Maine, durante dos periodos de sus vidas: como niños a finales de la década de 1950, y como adultos a mediados de los 80. El filme, empero, se enfoca solo en su niñez, cuando conocieron por primera vez a Pennywise, el payaso. Y transcurre por la época en que los cineastas descubrieron el libro.

Los cinéfilos de hoy tendrían más nostalgia por los 80 que por los 50, señaló Grahame-Smith.

"Recuerdan su infancia y su adolescencia en los 80, así que tenía sentido moverla", dijo. "Para que al final con suerte, cuando podamos contar la segunda parte de la historia, sea en el presente".

Esta película es sobre cómo un grupo de chicos que se hacen llamar el "Club de los Perdedores" se unen al descubrir que una fuerza malvada misteriosa es responsable de la frecuente desaparición de niños en su pueblo. Un niño del club perdió a su querido hermanito mientras que otros han tenido encuentros personales con e ese ser escalofriante, así que deciden que su única posibilidad para derrotarlo es permanecer juntos.

"It" es protagonizada por un buen equipo de niños actores que incluyen a Jaeden Lieberher ("The Book of Henry") y Finn Wolfhard ("Stranger Things"), y Bill Skarsgard como el aterrador Pennywise.

King dijo en una entrevista la semana pasada que el libro estaba entre sus favoritos, "de un modo un poco problemático".

"Hubo un punto en mi carrera en el que la gente me llamaba el Maestro del Horror y, tú sabes, el tipo que da miedo. Y pensé bueno, está bien, vamos a hacer una prueba final y diré todo lo que haya que decir que yo sepa sobre monstruos y miedo y la niñez como el medio perfecto para el terror — desde Hansel y Gretel hasta el Hombre Lobo de Londres — y lo voy a poner todo en un libro y eso será todo, lo haré y podré seguir adelante y hacer otras cosas que tengo que hacer", dijo King por teléfono desde su casa en Maine. "Así que el hecho de que esto regrese en este momento es algo extraordinario".

King pasó a escribir muchas historias de terror, incluyendo "Misery" (“Miseria”) y "The Tommyknockers" (“Los Tommyknockers”), ambas llevadas al cine.

Dijo que no tuvo problemas con el hecho de que la historia de “It” se trasladara a la década de 1980 porque "existe el mismo tipo de nostalgia para los adultos que dicen, 'Bueno, yo recuerdo esa época"". Y piensa que era obvio separar el libro en dos y enfocarse en los protagonistas como niños.

"Me pareció una idea maravillosa", dijo. "¡Espero que la película sea un éxito y hagan la de los adultos, y entonces puedan hacer un paquete de DVD con todo junto!".

Para resumir lo que pensaba del filme, King dijo: "Me gustó".

"Ahí fue cuando exhalé", dijo Dauberman. "Quiero que todo el mundo lo disfrute, pero su opinión era la que más me importaba".

Lo mismo dijeron el director y el productor.

"De algún modo, el mejor día de toda esta experiencia fue cuando proyectamos la película para él y le encantó", dijo Grahame-Smith. "Después de eso, solté un gran suspiro de alivio porque sea lo que pase, complacimos al hombre mismo".