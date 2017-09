Éktor Rivera se fajará en Mira quién baila

Éktor Rivera manifestó que se “fajará” en Mira quién baila para traerle a la Fundación Cabecitas Rapadas el premio de los cien mil dólares.

No empece, reconoció que tendrá una fuerte competidora, al referirse a Dayana Torres, quien también representará a Puerto Rico en la competencia de baile entre celebridades de la cadena Univisión, que comienza el 17 de septiembre.

Este es uno de los proyectos profesionales que asumirá con entusiasmo luego de su despedida en Broadway de su exitosa actuación protagónica en el musical On Your Feet!.

Para Éktor, el año pasado “fue difícil” por las controvertidas fotos que tambalearon su matrimonio con Yara Lasanta, pero reflexionó que “el amor y la confianza siempre sobreviven a toda adversidad y puede servir de ejemplo para tantas parejas que pasan por lo mismo”.

“Fue un año de alta y bajas, y aunque fue difícil, eso fortaleció nuestro matrimonio de una manera que era muy necesaria. Para mí fue aprender de las acciones que cometí y creo que ahora es el momento de mirar adelante para que esto se continúe solidificando. Ambos tenemos la confianza en cada uno y esa fuerza la estamos restaurando. Esto es lo mas importante. Todas las relaciones tienen sus situaciones, y en mi caso, puse todo mi empeño para estar con la mujer que amo y con la mujer que quiero estar el resto de mi vida”, compartió.

En otros temas, descartó trabajar en la grabación de un segundo disco.

“Todavía sigo haciendo música porque me gusta, pero siento que si no tengo nada que ofrecer musicalmente, ningún mensaje que ofrecer, no vale la pena, hasta que no tenga clara una buena propuesta. Lo veo como el arte. Tiene que tener alguna trascendencia real, no hacer música para promover un disco bonito y vacío”, señaló.

Asimismo, dijo que podría compartir sus vivencias en un libro o en la pantalla grande para servir de ejemplo a otros.

“Desde los 14 años he tenido experiencias bastante duras para poder vivir del arte, altas y bajas como todo ser humano, caídas para lograr las metas, pero también ese crossover cuando mi inglés era muy básico al llegar a los Estados Unidos, y entrar en Broadway con un papel protagónico. Todas esas experiencias nos ayudan a reconstruirnos como seres humanos, y si de esa manera puedo ayudar a otras personas y motivarlos, sería algo muy bonito poder hacerlo en un futuro. Creo que todavía faltan muchas historias por contar”, afirmó.

Después de Mira quién baila continuará con audiciones.

“Por ahora voy a estar enfocado en MQB, y luego voy a continuar audicionando, ya que gracias a On Your Feet! se abrieron las puertas para continuar mostrando mi arte a otras personas. Creo que MQB es un proyecto bien bonito y voy a aprender, a disfrutar y a bailar, pero lo más importante es la fundación por la que vamos a trabajar”, indicó.

“Sé que Dayanara baila bien porque la vi bailando en los retos, pero estoy feliz de estar compartiendo con ella porque Puerto Rico estará bien representado. Sé que vamos a dar el máximo para llevar ese premio y ayudar a una institución en Puerto Rico”, puntualizó.

Fundación Cabecitas Rapadas es una institución que ofrece apoyo económico, ayuda emocional, psicológica y orientación financiera, así como hospedaje y transportación a pacientes con cáncer y a sus cuidadores.