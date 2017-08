Así está el inolvidable "Bayron" de "Sin senos no hay paraíso"

El actor colombiano Juan David Sánchez, quien interpretó a “Bayron” en “Sin senos no hay paraíso” (2008), volvió a ser recordado por los fans de la famosa serie tras la llegada de la segunda temporada de “Sin senos sí hay paraíso”, la cual estrena en la isla el próximo miércoles a las 9:00 de la noche por Telemundo.

“Para mí significó mucho ‘Sin senos no hay paraíso’. Fue mi primer protagónico, me cambió la vida totalmente, crecí como actor, me llenó la vida de muchas alegrías, de muchas bendiciones, se me abrieron muchas puertas… para mí fue el proyecto que me dio prácticamente lo que hoy en día soy como actor”, indicó Sánchez en entrevista con People en Español.

“Bayron” murió baleado en la mencionada trama que se transmitió entre 2008 y 2009 en Puerto Rico. En la serie fue hermano de “Catalina Santana” (Carmen Villalobos) y el hijo mayor de “Doña Hilda” (Catherine Siachoque).

El apuesto artista, aunque no ha participado en otro drama de la cadena Telemundo, sí ha estado en exitosas series como; “3 milagros” (RCN Televisión), “Cumbia Ninja” (Fox) y “Niñas mal” (MTV), entre otras. En la actualidad, Juan David coprotagoniza la serie colombiana “Paraíso Travel” (RCN)

“Seguí haciendo muchas series para muchas partes del mundo”, puntualizó el actor.

