Nicky Jam pide a los boricuas que perdonen a Ozuna

El reguetonero Nicky Jam exhortó a los puertorriqueños a que perdonen a su amigo y homólogo Ozuna tras las expresiones que hizo sobre la isla la semana pasada en un programa de Telemundo.

“Pienso que él quiso decir algo y se entendió de otra manera. Yo creo que él ama a su país, ama su patria. No lo dijo de la manera que lo quería decir porque exactamente el mensaje que quería llevar yo no lo entendí por completo. Lo apoyo y espero que la gente lo perdone porque todos cometemos errores”, dijo Nicky en entrevista con “Dando candela”.

El intérprete de “El farsante” aseguró en “Al rojo vivo” que en Puerto Rico existe una ola de violencia y que hasta la prensa le hace “bullying”. “En mi isla es tan fuerte el ego de quién es más grande que nadie que a veces nos ofendemos, nos faltamos el respeto, hacemos sentir mal a una persona, lo lastimamos de una manera que hoy día está el ‘bullying’. Esto entre el mismo ambiente [musical], la prensa y la gente en general”, sostuvo.

Ozuna reveló, además, que le gustaría irse de la isla y que su hija de 4 años y su pequeño de 8 meses aprendan inglés y se críen en otro lugar. “Si Puerto Rico viera cómo están las cosas en el mundo, créeme que valoraran más las cosas. Le daban valor más a las personas, no las mataban como las matan por estupideces. A veces suena feo cuando dicen ‘me voy de Puerto Rico’, pero hay que hacerlo. Hay que irse de Puerto Rico. Claro que me gustaría. No es decepcionado, mi isla es preciosa. Pero hay gente que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos”.

Luego de estas declaraciones, la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás aseguró respetar las expresiones del artista urbano, pero defendió las personas que desean seguir adelante en la isla.

“En Puerto Rico hay mucha gente que quiere progresar y que no puedo por las circunstancias y por eso muchos creen que trabajando en conjunto es que se puede lograr”, dijo la reportera.

