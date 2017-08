Mark Hamill habla del regreso de Luke y la muerte de Carrie Fisher

La última vez que vimos a Mark Hamill en la saga de “Star Wars”, era una figura misteriosa encapuchada en una remota isla cerca de la costa de Irlanda.

“Para un cameo tan breve, ¡cómo me hicieron trabajar!”, bromea Hamill.

Pero en “The Last Jedi” , que Disney estrena el 15 de diciembre, Hamill tiene un papel mucho más grande. “Star Wars” volverá a resonar, 34 años después, con su héroe original. Luke Skywalker ha vuelto.

En una entrevista reciente con The Associated Press, Hamill habló por teléfono desde Malibú, California. “Sólo es la calma antes de la tormenta”, dijo el actor. “Con algo como esto, es demasiada la notoriedad como para sentirse cómodo”.

Hamill, sin embargo, es un veterano. Ha vivido mucho tiempo bajo el resplandor de “Star Wars”. “La cinta tuvo tanto impacto, que uno piensa: Dios mío, ya sé cuál va a ser la primera línea de mi obituario”, señaló. “Es raro y escalofriante”.

Hamill, quien trabajó brevemente como fotocopiador en el buró de AP en Los Ángeles mientras era un estudiante universitario, se presentó a sí mismo como “un colega de AP”. Los maestros Jedi, resulta, salen de las esquinas más inesperadas del universo.

AP: ¿Reflexiona alguna vez sobre cómo cambió su vida una simple audición para una aventura de ciencia ficción que sonaba chistosa hace más de cuatro décadas?

Hamill: Lo que pasa es que lo redujeron a dos grupos de tres: un Han, un Luke y una Leia. Estaban otros tres actores, y luego Carrie, Harrison y yo. Nunca nos entremezclaron; uno iba con un grupo o el otro. Es raro. Hice una serie de TV llamada “The Texas Wheelers” que en ese momento pensé que era realmente innovadora. Nos la cancelaron muy rápido, pero si hubiera sido un éxito, no hubiera podido hacer “Star Wars”. El destino puede ser gracioso. ¿Quién lo hubiera sabido?

AP: Después de todos estos años, ¿cómo se sintió volver a interpretar a Luke?

Hamill: Algo que quizás me pareció errado era el hecho de que la trilogía original tuvo un comienzo, un medio y un final. Pero hay dos maneras de verlo: por un lado tuvo su desenlace, pero si lo ves de otra manera, es la historia de cómo Luke pasó de ser un chico granjero a un Jedi y entonces la historia terminó. Sería como contar cómo James Bond obtuvo su licencia para matar y se convirtió en el agente 007 y terminar ahí.

AP: ¿Así que tuvo sus dudas?

Hamill: Cuando me pidieron que volviera fue aterrador. Pensé, “Caray, fue difícil atrapar un rayo con una botella la primera vez. No sé si esta sea una idea sensata”. Cuando nos fuimos, incluso si iban a hacer una tercera trilogía no iba a tener nada que ver con nosotros. George (Lucas) nunca dijo “Van a hacer tres (películas) más”. Sí mencionó que quizás volveríamos para hacer un cameo y entregarle el Excalibur a una próxima esperanza joven. Eso fue en la época en que estábamos haciendo la primera (cinta) y pensé, “¿Qué tal si así es como se supone que debe ser?”.

AP: ¿Sintió que este Luke es diferente? Suena como una versión más oscura del personaje, una que podría resultar poco familiar para los fans e incluso para usted mismo.

Hamill: Absolutamente. Luke cambió, pienso, más que los otros personajes en la trilogía original, de niño granjero a Jedi en entrenamiento a maestro Jedi al final. Lo que dices es lo que realmente me fascinó. Entre “Return of the Jedi” (“El retorno del Jedi”) y “Force Awakens” (“El despertar de la fuerza”) hay décadas de historia desconocida, así que me pregunté cómo irían a manejar todo eso. Ahora claro, con “Force Awakens”, J.J. (Abrams) tuvo un plato lleno. Fue inevitable que me presionaran a regresar. Lamenté no poder volver trabajar con ninguno de los actores originales, pero ya no se trata de nosotros. En esta nueva cinta, le dije a (el director) Rian Johnson: “Necesito conocer mi historia de fondo”. Era algo que estaba poco claro. Uno lee dónde está (Luke) ahora y lo que está haciendo y como que tiene que llenar las brechas por sí solo. Así que yo mismo me inventé un trasfondo. Ya no se trata de Luke, eso no es lo importante, pero necesitaba que tuviera sentido para mí.

AP: ¿Se siente diferente estrenar una película de “Star Wars” sin Carrie Fisher, quien murió en diciembre, y Harrison Ford, cuyo personaje murió en “The Force Awakens”?

Hamill: Es diferente. Ella era irreemplazable. Ya nunca más podrá haber una reunión completa. Es trágico. Odio que le añade un aire de melancolía al filme porque no se lo merece. Yo sé con certeza que ella hubiera querido que nosotros nos divirtamos; para ella se trataba de reír y disfrutar el momento. Todos estamos pasando por este periodo comunal de duelo. En cierto modo, refleja a las películas mismas, que son sobre triunfos y tragedias. Son sobre una familia — una familia disfuncional, pero una familia al fin.

