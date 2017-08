Pueblo argentino paga 300 mil para que Fonsi cante ‘Despacito’

Un pueblo argentino cumplió 200 años, y su actual intendente, Camilo Etchevarren, no reparó en celebrar una fiesta memorable, y decidió contratar para el cierre del evento al boricua Luis Fonsi.

Los partidos rivales a Etchevarren denunciaron que el municipio pagó la suma de 300 mil dólares al cantante para su participación, algo que no fue bien visto por estos ya que la cifra representa casi el 7% de los 17.6 millones de presupuesto anual que maneja el municipio.

Por su parte, Etchevarren defendió los gastos del evento al decir al Diario Perfil que “nosotros el bicentenario lo vamos a vivir una vez en la vida. Y lo pudimos hacer porque con este gestión el dinero va para la gente, a diferencia de cuando gobernaban ellos. Nunca les alcanzaba la plata, no hacían una obra, no hacían una fiesta, pero la plata desaparecía. No los vota nadie, no representan a nadie. Sacaron el 12%”.

Fonsi se quedó con Dolores al cantar “Despacito” en una fiesta que duró cuatro días, cuyos gastos finales ascendieron hasta 1,7 millones de dólares.

Asimismo el artista boricua compartió en sus redes algunas fotos de su presentación en el pueblo argentino.

Dolores es una ciudad orgullosa de su pasado porque se considera “el primer pueblo patrio”.