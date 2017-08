Ozuna: “Ser pobre me ha hecho valorar todo”

MIAMI – Jan Carlos Ozuna Rosado recuerda que, cuando ni siquiera había cumplido los 20 años de edad, andaba sin dinero. Recuerda que trabajaba en la discoteca D’Rose, que limpiaba los baños del local, que andaba en la ‘buscadera’ esa de lograr su sueño: cantar.

Ya se acabaron los recuerdos. Cantar ahora es una realidad. Y eso fue gracias a ser pobre.

“Ser pobre es uno de los mejores elementos que puede tener un ser humano. Ser pobre me ha hecho valorarlo todo”, recordó el excelso cantante urbano en entrevista exclusiva con El Calce, publicación hermana de Metro Puerto Rico.

“Yo sé lo que es estar jodí’o. Por eso lo que yo tengo lo cuido mucho, desde la familia hasta lo material”, dijo de forma cándida, con sus trenzas arriba de su cabeza, cual antena extraterrestre.

Ozuna es un caso atípico en estos momentos en que la música urbana parece nutrirse de cantautores sólidos, pero sin historias de base, de muchachos y muchachas que crecieron oyendo este género, pero que, vamos, realmente no pasaron mucho trabajo para crecer. Ozuna sudó lo suyo. Perdió a su padre antes de saber leer y escribir, por ejemplo.

“Mi papá se murió cuando yo tenía tres años. Muchas cosas no las recuerdo, otras sí. Viví con mi abuela. Me crie en Santurce con mucha gente dominicana. Mi papá es dominicano, mi mamá es puertorriqueña. Me crie en Santurce, pero desde mi primer año hasta que tenía 10, estuve viviendo en Bayamón. Yo aprecio mucho lo que ha sido crecer como crecí”, expresó, recordando que era el más chiquito de la cepa de Santurce que vio crecer a artistas del reguetón como Arcángel, De la Guetto, Jowell y Randy “Nota Loca”.

“Como está esto, y toda la jodienda que hay hoy en día, para mí estar aquí es algo grande”, expuso.

Ozuna no anda ajeno a la crisis que vive su país, Puerto Rico. Sabe que la nación boricua anda bajo el yugo de una junta de control impuesta por el Gobierno federal estadounidense y que el archipiélago puertorriqueño lucha el embate de una crisis fiscal apabullante.

“Pero es que yo tengo que verlo de una forma más grande, porque esto es bastante grande. Puerto Rico es un mundo. Pero el mundo es un mundo”, dijo la estrella urbana que domina actualmente el firmamento.

“Estamos acostumbrados a vivir en una miniguerra desde los tiempos de antes. Eso hay que cambiarlo. Los puertorriqueños tenemos que unirnos”, explicó.

Él sabe que es parte de un relevo generacional. “Aprendí de Daddy Yankee que los números hablan. Mis números están ahí”, dijo.

“Mira, mano, por ejemplo, los nenes y las nenas de la IUPI me siguen porque ellos son calle. ¿Tú me entiendes? Puerto Rico todo es calle, pero elegante, lo dijo Tego. Yo soy calle. Yo soy elegante. Así somos”, finalizó el cotizado intéprete.

Datos

El disco propone una mezcla de temas con base de trap, reguetón y pop electrónico.