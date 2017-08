Julián Gil no asiste a la cita con su hijo

El actor Julián Gil no acudió a la visita que tenía con su hijo, Matías esta semana.

De acuerdo con la abogada de Marjorie De Sousa, “el papá no se presentó, no les canceló y no aviso porque”, se ausentó a la cita con su hijo.

Según trascendió en Dando Candela, la abogada de la actriz venezolana habrá que esperar a que el centro de convivencia les mande un informe sobre quien cumplió y quien faltó, y el juez ya decretará lo que el derecho corresponda”.

Sobre el asunto de la convivencia de Matías con su papá, la representante legal de De Sousa indicó que Marjorie “le dijo ante el juez que podía llevarse al niño siempre y cuando fuese con la enfermera por dictámen médico, pero que Julián dijo que no porque a él nadie lo supervisa”.