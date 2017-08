Catalina Morales ya es abogada

La ex Miss Puerto Rico Universe 2015 Catalina Morales se graduó hoy de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Morales compartió su alegría de haber cumplido su segundo sueño con una imagen a través de su cuenta de Facebook, en la que aparece con su toga en mano frente al Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey donde se efectuaron los actos de graduación simbólica.

“Cuando era pequeña soñaba con dos cosas: convertirme en abogada y ser Miss Puerto Rico. Como se imaganarán, la mayoría de las personas me dijeron que ambos eran incompatibles. La mayoría me dijo que no perdiera mi tiempo, que la belleza no dejaba nada, y que eso era para mujeres de poco intelecto. Por un tiempo, incluso me lo llegué a creer. Pero hubo una vocecita dentro de mí que me decía que si dejaba de hacer una de las dos, viviría el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, solo imaginando cuántas experiencias y oportunidades habría perdido. Así que decidí hacer lo “imposible”, perseguir ambas metas, simultáneamente. Resulta que un certamen de belleza ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida, que me brindó el privilegio de representar a nuestro Puerto Rico ante el mundo entero, y que incluso me ha abierto puertas en el ámbito de Derecho. Si algo quiero decirles con esto, es que confíen en sus sueños y anhelos, persigan todo aquello que más quieran. No digo que sea fácil pero nada fácil vale la pena. Este mundo es de los soñadores. Hoy otro de mis sueños se convierte en realidad… ¡Soy abogada!”, escribió en la red social la joven letrada.