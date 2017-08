Política boricua al estilo de Games of thrones

El grupo de sátira política animada “De la nada!” lanzó un video, donde cuentan sucesos de la política puertorriqueña en los últimos días al estilo de la serie “Games of thrones”.

En el video enseñan varios mundos al estilo de la famosa serie que estrenó hace unas semanas su séptima temporada.

Los temas de la elección a la alcaldía de Guaynabo, la reducción de la jornada laboral, la Junta de Control Fiscal (JCF) y los ‘issues’ en el Partido Popular Democrático (PPD) fueron contados de una manera muy cómica y original.

“Este video se tripea par de cosas de Game of Thrones, así que es posible que encuentres spoilers…por si eres un charr@ y todavía no te has puesto al día con la serie” (sic.), advirtió el grupo en su canal de YouTube.

Mira el video