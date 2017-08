Hijo de Vico cuestiona a su padre

Para Luis Armando “Loupz” Lozada, junior, lo más difícil de encarnar a su padre en la película Vico C: la vida del filósofo fue enfrentar el consumo de drogas.

“Honestamente, para mí lo más difícil de hacer de Vico fue lo de consumir drogas. Tuve que utilizar a TNT (César Farrait, quien encarna a su padre en el filme) como coach de cómo uno camina y actúa cuando se está drogado. Necesitaba la gente que había vivido eso”, expresó Lozada, Jr. en entrevista con Metro.

“Esta gente fue bien importante para mí porque una cosa es que esté en el libreto y otra es hacer el delivery correcto”, señaló quien se destaca en su debut en la pantalla grande.

Su gran parecido físico, gestos y expresiones del pionero del rap puertorriqueño inyectan más credibilidad a la caracterización.

Empero, precisamente la actuación fue otro reto para el también productor musical, cantante y artista gráfico.

“Convertirme en actor porque era rookie. El estar ahí nada más (en set de filmación) para mí fue una experiencia”, indicó entusiasmado.

Sugar, como lo apodan, admitió que le gustaría seguir la carrera de cantante de su padre, pero “más americanizado porque me crie en Orlando”.

Al indagar que sintió cuando vio el producto fílmico finalizado, enfatizó que sintió “una emoción que no puedo explicar porque soy peliculero”.

“Sentí que estaba viendo una serie en HBO. No todas las películas se concentran en el drama y nosotros acabamos de hacer un drama. Por eso lo conecto más con HBO”, comentó, quien no descarta continuar en la actuación.

“Llevo mucho tiempo haciendo música y me gustaría también seguir en la actuación si se abren nuevas puertas. Tenemos que tener la mente abierta porque todo es arte”, apuntó.

Por otro lado, confesó que hubo escenas en la película que llegó a cuestionar a su padre porque desconocía lo que había pasado en la vida real.

“Fue bien interesante hasta las escenas que tenían que ver conmigo (con Sugar) cuando me mencionaban en el libreto”, compartió.

En esa línea reflexionó cómo pudo haber cambiado su vida si sus padres hubiesen tomado otras decisiones.

Respecto a lo que descubrió en el proceso, subrayó que aprendió “que tengo los mejores padres porque, a pesar de todo lo que pasó, se mantuvieron firmes y nunca se dejaron. Son más de veinte años”.

La película Vico C: la vida del filósofo

En el drama producido por Piñolywood Studios se reafirma cómo las drogas consumieron la carrera artística del filósofo del rap en su mejor momento, algo que ya sabíamos, pero no deja de estremecer.

Con su propia narrativa el genio de la música urbana —como lo describe el salsero Gilberto Santa Rosa— transportará a los espectadores en una montaña rusa de emociones al abrir la ventana de sus días más oscuros marcados por la depresión y las sustancias controladas, sin dejar a un lado la algarabía que provoca su música.

Como es de esperar, también repasa sus comienzos en la música, los tropiezos con las disqueras, hasta cómo logró cautivar a su compañera de vida, Sonia Torres, quien ha estado con él en las buenas, en las malas y en sus peores momentos.

Qué dijeron los protagonistas

• “Para mí fue bien difícil el papel, pero fue un privilegio. Había muchas emociones envueltas y era la primera vez que trabajaba con Sugar. Trabajamos en equipo”, expresó TNT, quien encarna el padre de Vico C y quien es amigo personal de la familia en la vida real.

• “Fue un reto porque no tenía a la mamá de Vico para que me contara. Interpretarla sin voz, solo en las miradas, fue bien fuerte. Tuve que escuchar los cuentos de ellos, que me llevaron a recordar a mi abuela. Margarita era sensible, débil, pero al mismo tiempo fuerte”, sostuvo Norelis La Torre, quien encarna a Margarita, la madre de Vico C.

• “Tuve que estudiar mucho a Sonia (esposa de Vico) y le preguntaba a ella si lo estaba visualizando porque obviamente soy actriz y lo interpretaba a mi forma”, dijo Mariangelie Vélez, personifica a Sonia, la esposa de Vico C.

• “Estoy muy orgulloso de la película porque se trata de un ícono que cambió la música”, afirmó Eduardo Transfer Ortiz, director del filme producido por Piñolywood Studios.

