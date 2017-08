Pedro Capó plasma su esencia

¿En qué se diferencia este proyecto musical, En letra de otro, de tus discos anteriores? —En letra de otro es un disco concepto que se me ocurre con la idea de ir subiendo material a las redes sociales de manera casual y orgánica, tocando con la guitarra. Canciones de los ochenta y los noventa, canciones que me gustaban o que no me gustaban que consideraba “fresa”. Al final son canciones que nunca imaginarías que interpretaría. Pero a la disquera le gustó el concepto y por ahí nos fuimos. (El álbum incluye canciones originales de Chayanne, Jon Secada, Selena, Fey, Luis Miguel, Calle 13, Selena y Jerry Rivera, entre otros).

¿Qué representa para ti entregar este repertorio a las nuevas generaciones?

—Es muy bonito presentar estas canciones a las nuevas generaciones, y el poder conectar y encontrarme en estas canciones. Comenzamos con “Azúcar amargo”, de Fey, que, honestamente, en ese tiempo la detestaba por ser fresa. Pero fueron éxitos en su momento, con una profundiad heavy, y logramos que tuvieran mi sonido. El disco también incluirá un material audiovisual que lo grabamos en diez diferentes locaciones en México. Se documentó. Ahí fue que llega HBO Latino y se entusiasmó con esta idea del miniconcierto.

¿Cómo es el especial de HBO Latino?

—Estoy tocando y las canciones se grabaron mientras estaba tocando. Se podrá apreciar esa entrega y diversión. No puedo esforzar y fingir las cosas. Creo que, mientras más genuino y conectado uno esté, mejor funciona. Sin mucho embeleco. Entre cada canción hay un tipo de documental en el que explico el concepto y el porqué de cada canción. Cómo yo conecté y dónde estaba en ese momento de mi vida con esa canción. Está de lo más chulo y ya lo verán el 11 de agosto en HBO Latino (día del lanzamiento del disco).

¿Fue retante el vestir las canciones con tu estilo?

—Fue un reto encontrar los sonidos y hacer mías esas canciones, manteniendo la integridad y respetando cada canción. No vengo a hacer una versión mejor, pero fue un privilegio para mí pasearme por estas canciones. Fue un disco en el que me divertí muchísimo y la esencia de eso esta ahí plasmada.

¿Qué nos puedes adelantar del concierto del 28 de octubre en el Coliseo?

—Siempre siento que menos distracción es más porque creo que el plato fuerte debe ser la música y el sonido, y para eso nos preparamos. Vamos a recopilar los éxitos y los featurings con amigos invitados. Además, estamos trabajando con un artista plástico mexicano César Aréchiga, porque queremos tener una experiencia visual que, aunque no distraiga, sume. Es bien chulo porque se establece una comunicación con mi colega artista en su fuerte, en su medio, que es el arte. Nunca he hecho escenarios musicales, lo que me emociona muchísimo por traer algo fresco y otra perspectiva para envolver al público en esta experiencia visual. Va a ser un show muy bonito. Siempre lo entregamos todo y ya tengo muchas ganas de estar acá.

¿Cuéntanos de tu rol en la película Sol de medianoche? —Estoy contentísimo. Hago el papel principal de los gemelos Manolo y Frank con unos conflictos interesantes. Se estrenará el 26 de octubre en todas las salas de cine en Puerto Rico.

¿Cuáles son los próximos pasos?

—De Puerto Rico sigo a Nueva York, y el 20 de agosto volvemos para hacer el March of Dimes. Luego seguimos para México para continuar con los preparativos del show y seguimos de promo hasta octubre. (Pedro Capó participará en la Marcha por los Bebés 2017 de la fundación March of Dimes, que se llevará a cabo el 20 de agosto en el Coliseíto Pedrín Zorrilla en Hato Rey).