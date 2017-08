Daddy Yankee convoca a su ejército contra el cáncer

Bajo el #TeamYankee el artista convocó a su ejército de seguidores a inscribirse en su equipo para el próximo Race for the cure a beneficio Fundación Susan G. Komen de Puerto Rico.

“Vamos a levantar los ánimos de todo Puerto Rico, de los pacientes y de las familias, y que todo el mundo se reúna con con nosotros a pasarla bien y a levantar los fondos que es el propósito”, expresó el artista en conferencia de prensa.

Actualmente cada día, cinco (5) mujeres puertorriqueñas son diagnosticadas con cáncer de seno. La filial de Puerto Rico se enfoca en educar y concienciar a la población sobre esta enfermedad.

Las decimotercera edición the Race for the Cure de Susan G. Komen Puerto Rico (SGKPR), se llevará a cabo este año, el domingo 8 de octubre desde las 11:00 de la mañana, y contará con actividades para toda la familia en los predios del Coliseo José Miguel Agrelot.